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    İETT otobüsünün gaz pedalı bozuldu, yolcular yolda kaldı

    İstanbul'da Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünün gaz pedalı bozulunca, yolda kalan yolcular duruma tepki gösterdi.
    • İHA
    • 28.09.2021 - 21:54
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 21:57
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    İETT otobüsünün gaz pedalı bozuldu, yolcular yolda kaldı

    İstanbul’da her geçen gün bozulan ve yolda kalan İETT otobüsünün arızalanmasına bir yenisi daha eklendi.

    YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Bu akşam saatlerinde Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünün gaz pedalı bozuldu. İETT şoförü ise yolcuları yol ortasında indirirken, yaşanan duruma yolcular tepki gösterdi.

    ŞOFÖR "KUL YAPIMI, NE YAPALIM" DEDİ

    Yolcuların "Neden bu kadar İETT arızalanıyor" sorusuna ise şoför, "Kul yapımı ne yapalım" diyerek cevap verdi. Yaşananlar anbean cep telefonu kamerası tarafından böyle kaydedildi.

    İETT otobüsünün gaz pedalı bozuldu, yolcular yolda kaldı VİDEO

    İETT otobüsünün gaz pedalı bozuldu, yolcular yolda kaldı #1

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