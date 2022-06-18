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    İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu

    Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yolu üzerindeki Taşoluk peronlarda bekleyen İETT otobüsü, sürücünün araçtan inmesinin ardından kayarak yola çıkıp bir otomobile çarptı.
    • 18.06.2022 - 20:36
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 21:10
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    İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu

    Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seferini tamamladıktan sonra peronlara giriş yapan İETT otobüsü, sürücünün ihtiyaçlarını gidermek için aşağıya indiği sırada kontrolden çıkarak bir anda kaymaya başladı.

    Cadde üzerindeki otomobile çarparak durdu

    Peronlardan yola çıkan otobüs, cadde üzerindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otobüste kimsenin olmaması faciayı önlerken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin çalışmalarının ardından araçların kaldırılmasıyla da trafik normale döndü.

    İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu VİDEO

    İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu #1

    İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu #2

    İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu #3

    İETT peronundan kayan otobüs, yoldaki otomobile çarparak durdu #4


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