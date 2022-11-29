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    İETT seferi iptal olan yolcuların bindiği otobüs de arızalandı

    Arnavutköy-Başakşehir seferini yapan İETT otobüslerinin iptal olmasının ardından bindikleri otobüste arıza yapınca vatandaşlar tepki gösterdi.
    • 29.11.2022 - 23:45
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    İETT seferi iptal olan yolcuların bindiği otobüs de arızalandı

    Taşoluk Peronları - Metrokent seferini yapan bir İETT otobüslerinde iddiaya göre, seferlerin iptal olmasının ardından uzun süre sonra gelen başka bir otobüste yolda kalınca yolcular bu duruma isyan etti.

    "Sabah 2 kez iptal oldu, otobüs arızalandı, yollarda kaldık"

    İHA'nın aktardığına göre; yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen bir vatandaş, “İstanbul’un otobüs sorunu bitmiyor, sabah 2 kez iptal oldu. Bizi hastaneden alan otobüs de arıza yaptı yine yollarda kaldık” diyerek isyan ettiği görüldü.

    İETT seferi iptal olan yolcuların bindiği otobüs de arızalandı - VİDEO

    İETT seferi iptal olan yolcuların bindiği otobüs de arızalandı #1

    İETT seferi iptal olan yolcuların bindiği otobüs de arızalandı #2

    İETT seferi iptal olan yolcuların bindiği otobüs de arızalandı #3


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