Arnavutköy-Başakşehir seferini yapan İETT otobüslerinin iptal olmasının ardından bindikleri otobüste arıza yapınca vatandaşlar tepki gösterdi.

Taşoluk Peronları - Metrokent seferini yapan bir İETT otobüslerinde iddiaya göre, seferlerin iptal olmasının ardından uzun süre sonra gelen başka bir otobüste yolda kalınca yolcular bu duruma isyan etti.

"Sabah 2 kez iptal oldu, otobüs arızalandı, yollarda kaldık"

İHA'nın aktardığına göre; yaşananları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen bir vatandaş, “İstanbul’un otobüs sorunu bitmiyor, sabah 2 kez iptal oldu. Bizi hastaneden alan otobüs de arıza yaptı yine yollarda kaldık” diyerek isyan ettiği görüldü.

İETT seferi iptal olan yolcuların bindiği otobüs de arızalandı - VİDEO