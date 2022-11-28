Iğdır Üniversitesi'nin kampüsünde su deposu inşaatında çökme
Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü’nde, bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapılan su deposunun inşaatında meydana gelen olayda 1 işçi enkaz altında kaldı.
- 28.11.2022 - 17:44
Saat 15.30 sıralarında Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü'ndeki su deposunda meydana gelen olayda, bölgenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan su deposunda beton dökümü sırasında çökme yaşandı.
Enkaz altında kalan 1 işçi kurtarıldı
2 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerin yardımına mesai arkadaşları koşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, işçilerden Recep Koçer, enkaz altından yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.