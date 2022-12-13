Iğdır'da adliye önünde husumetli iki grup arasında muştalı kavga

Iğdır'da aralarında husumet bulunan iki grup adliye önünde birbirine girdi. Dava öncesinde çıkan muştalı kavgada 4 kişi yaralanırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Iğdır'ın Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan adliye ek binasında bugün, aralarında husumet olan iki grubun davası vardı. Dava sırası gelmeden iki grup adliye binasında tartışmaya başladı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Önceden adliyeye nasıl sokulduğu bilinmeyen parmaklık muştalar ile bir taraf karşı tarafa saldırdı. Çıkan kavga sonrası destek ekip istendi.

Birçok kişi gözaltına alındı

Çevik kuvvet ve özel hareketin olay yerine sevk edilmesi ile birçok kişi gözaltına alındı. Yaralı 4 kişi Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken çevik kuvvet ve özel hareket adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Gazetecilere tehdit

İHA'nın haberine göre, olay esnasında görüntü almaya çalışan gazetecilere ekipler izin vermedi. Bazı gazeteciler ise tehdit edildi.

Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan tehdide kınama

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, basın mensuplarına yapılan tehdidi kınadı. Cemiyetten yapılan açıklamada, “Polis müdüründen kavgayı çeken gazeteciye önce müdahale sonra tehdit: ‘sen bundan sonra görürsün.’ Bugün adliye binası önünde yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ve görevini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarına tehdit asla kabul edilemez. Demokrasinin mihenk taşı olan biz basın mensuplarına yapılan bu tür tehditleri esefle kınıyor, yetkilileri göreve davet ediyoruz” denildi.