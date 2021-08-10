Iğdır'da arazi tespiti için drone kullanılıyor

Iğdır'da arazi desteklemesi başvurusunda bulunup ve onaylanan çiftçilerin, arazilerindeki tespitler drone ile yapılarak hataların önüne geçiliyor.

Arazi desteklemesi başvurularını Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapması sonucu kazanan çiftçilerin, arazi tespitleri farklı bir yolla gerçekleşiyor.

Çiftçilere destekleme fark ödemelerinin yapılabilmesi için Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince arazi tespit çalışmaları drone destekli yapılıyor.

MAĞDURİYETLERİN ENGELLENMESİ İÇİN YAPILIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, "Destekleme fark ödemeleri için gerek çiftçilerimizin mağduriyetini önlemek ve gerekse haksız yere yapılabilecek ödemelerin önüne geçmek için çiftçilerimiz tarafından yapılan destek başvurularını teknik ekiplerimiz 'Drone' kullanarak yerinde tespit yapmakta, arazi şartları gözetmeksizin bütün il geneli ekili alanlarda incelemeler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.