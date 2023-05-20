DHA
Iğdır, iki günden beri yağmurlu bir havanın etkisi altında.
Bugün de kapalı havayla uyanan kentte yağmur öncesi Emek Mahallesi'nde bir kişi; evinin penceresinden cep telefonuyla görüntü alırken birden karşıdaki tek katlı, bahçeli eve yıldırım düştü.
Alevlerden korkan vatandaşın bağırarak cep telefonunu bırakması görüntülere yansıdı.
1 kişi yaralandı
Bu arada yıldırımın düştüğü Emek Mahallesi’ndeki evde bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenildi. El ve ayaklarında yaralanma olan kişinin Iğdır Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.