DHA

Iğdır, iki günden beri yağmurlu bir havanın etkisi altında.

Bugün de kapalı havayla uyanan kentte yağmur öncesi Emek Mahallesi'nde bir kişi; evinin penceresinden cep telefonuyla görüntü alırken birden karşıdaki tek katlı, bahçeli eve düştü.

Alevlerden korkan vatandaşın bağırarak cep telefonunu bırakması görüntülere yansıdı.

1 kişi yaralandı

Bu arada yıldırımın düştüğü Emek Mahallesi’ndeki evde bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenildi. El ve ayaklarında yaralanma olan kişinin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Iğdır'da eve düşen yıldırım kamerada #2