Iğdır'da bir şahıs, 3'üncü kattaki evinin balkonundan dükkan çatısına düştü
Iğdır'da apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan dükkanın çatısına düşen 34 yaşındaki Ferhat Çapar, ağır yaralandı.
- DHA
- 07.08.2021 - 17:16
Cumhuriyet Mahallesi Basın Sokaktaki 5 katlı apartmanda meydana gelen olayda, binanın 3'üncü katındaki evde oturan Ferhat Çapar, henüz bilinmeyen nedenle balkondan dükkan çatısının üzerine düştü.
DÜKKANIN ÇATISINA DÜŞTÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından dükkanın çatısından indirilen Çapar, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Ferhat Çapar'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.