Iğdır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı Iğdır'da kayısı işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

İHA

Iğdır'da akşam üstü Tuzluca'nın Kamışlı güzergahında, Güneydoğu'dan Iğdır'a kayısı toplamaya gelen işçilerin iş dönüşü sırasında bulunduğu kamyonete, 34 FCA 632 plakalı otomobil çarptı.

İşçiler yaralandı

Çarpışma sonucu kamyonetin şarampole girmesi ile kasadaki işçiler araçtan düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi

Kazada 12 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.