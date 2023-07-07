Iğdır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

İHA
Iğdır'da akşam üstü Tuzluca'nın Kamışlı güzergahında, Güneydoğu'dan Iğdır'a kayısı toplamaya gelen işçilerin iş dönüşü sırasında bulunduğu kamyonete, 34 FCA 632 plakalı otomobil çarptı.
İşçiler yaralandı
Çarpışma sonucu kamyonetin şarampole girmesi ile kasadaki işçiler araçtan düştü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi
Kazada 12 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.