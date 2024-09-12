Iğdır'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç 50 metre uçtu: 2 yaralı Iğdır’da yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 50 metre uçarak yol kenarındaki kanala düştü.

İHA

Iğdır'da gece saatlerinde Konaklı Mahallesi Doğubayazıt- Iğdır karayolunda, Iğdır istikametine seyreden Koray Sevindik yönetimindeki 61 AHV 658 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Araç yaklaşık 50 metre uçarak orada bulunan eski tahliye kanalına girdi. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

KÖPEĞE ÇARPMAK İSTEMEDİ, HASTANELİK OLDU

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada araç hurdaya dönerken sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)