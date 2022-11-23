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    Iğdır'da mezbahadan kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı

    Iğdır'da mezbahadan kaçan boğa, hayvan pazarını kargaşaya neden oldu. O sırada boğanın vurduğu bir kişi yaralandı.
    • 23.11.2022 - 21:51
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    Iğdır'da mezbahadan kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı

    Sabah saatlerinde Iğdır Hayvan Pazarı'nda meydana gelen olayda, hayvan pazarı yanında bulunan mezbahadan boğa kaçtı.

    Hayvan pazarına dalan boğa, vatandaşların müdahalesi ile kızgınlaşan boğa önüne gelene saldırmaya başladı.

    Boğanın saldırdığı vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

    Boğanın önüne çıktı, kaburgaları kırıldı

    Kızgınlaşan boğa önüne çıkan Aslan Kaycı isimli vatandaşa da saldırdı. İHA'nın haberine göre, boğadan aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılan Aslan Kaycı’nın iki kaburgasında kırık akciğerinde ise ezilme tespit edildi.

    Vatandaşlar yakaladı

    Hayvan pazarında kızgınlaşan boğanın saldırılarına maruz kalan bazı kişiler ise canları pahasına cep telefonları ile video çekti.

    Boğa daha sonra vatandaşlar tarafından yakalanarak mezbahaneye teslim edildi.

    Iğdır da mezbahadan kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı #1

    Iğdır da mezbahadan kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı #2

    Iğdır da mezbahadan kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı #3


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