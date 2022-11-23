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Iğdır'da mezbahadan kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı

Iğdır'da mezbahadan kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı

Iğdır'da mezbahadan kaçan boğa, hayvan pazarını kargaşaya neden oldu. O sırada boğanın vurduğu bir kişi yaralandı.