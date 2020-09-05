Iğdır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Tuzluca ilçesinde, sürücünün kontorlünden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Alaybey köyü yakınlarında, Tuzluca ilçesine giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

7 YARALININ DA DURUMU İYİ

Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. evredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileirnce ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.













