Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    Iğdır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

    Tuzluca ilçesinde, sürücünün kontorlünden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 05.09.2020 - 18:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Iğdır'da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

     

    Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Alaybey köyü yakınlarında, Tuzluca ilçesine giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

    7 YARALININ DA DURUMU İYİ

    Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. evredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileirnce ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı, Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

    Iğdır da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı #1

    Iğdır da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı #2

    Iğdır da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı #3

    Iğdır da minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı #4

    Görüş Bildir