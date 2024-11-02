Iğdır’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Iğdır'da Tuzluca ilçesi Çinçavat Köprüsü'nde, Tuzluca'da doğal gaz çalışması yapan işçilerin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çinçavat Köprüsü'nde bariyere çarptı.

3'KİŞİDEN 1'İ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan üç kişiden biri olay yerinde hayatını kaybederken, iki kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.