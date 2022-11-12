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    Iğdır'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

    Iğdır'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
    • 12.11.2022 - 00:14
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    Iğdır'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı

    Iğdır'da öğle saatlerinde Doğubayazıt'tan Iğdır istikametine seyir halinde olan İran plakalı bir araç, Korhan yol ayrımı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole devrildi.

    Yaralılar taburcu edildi

    İHA'nın haberine göre, kazada devrilen otomobilde biri çocuk olmak üzere İran uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri sonrası yaralılar taburcu edildi.

    Iğdır da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı #1


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