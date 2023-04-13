Iğdır'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 6 kişi yaralandı Iğdır'da otomobilin traktöre çarpmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA

Iğdır-Doğubayazıt yolunda, 36 FC 344 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen traktör tali yola geçmeye çalışırken ana yolda seyir halinde olan 25 DD 686 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Çarpma etkisi ile traktör yan yatarken otomobil ise savruldu. Traktörde bulunan 3 kişiden ikisi, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör ve otomobil olay yerine çağrılan çekiciler ile kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.