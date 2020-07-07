Iğdır'da şehitler için cezaevini yıkıp anıt yapacaklar

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 polis memuru için anıt parkı yapılması planlanıyor.

1955 yılında Iğdır'da yapılan cezaevi, şehit polisler için anıt parka dönüştürülecek.

2015 yılında Aralık ilçesinin Dilucu Sınır Kapısı'nda terör örgütü PKK tarafından uğradıkları bombalı saldırı sonucu şehit olan 13 polis memuru için anıt parkı yapılacak.

MAHALLEDE NEFES ALINACAK BİR YER

Anıt parkın dikilmesi için yıkılacak olan eski cezaevinin yıkım işini alan firma yetkilisi Ferhat Bukan, “Eski cezaevi yıkım işi ve saha temizliğini yaptıktan sonra Belediyeye teslim edeceğiz. Daha sonra buraya anıt park yapılacak. Mahalle ve çevre için nefes alınacak bir yer olacak. Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bitirmenin gayreti içindeyiz.” ifadelerini kullandı.

"ÇİÇEK GÖNDERMEYİN ANITA BAĞIŞTA BULUNUN"

Diğer yandan, Iğdır’a yeni atanan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim sosyal medya hesabından, “Değerli hemşehrilerim, Iğdır Valiliği görevine başlamam sebebi ile çiçek göndermek yerine lütfen Iğdır Dilucu Şehitleri Anıtı yapımına bağışta bulunarak destek olun.” demişti.