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    Iğdır’da sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıslara operasyon

    Iğdır'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 3 kişi tespit edildi.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 18:10
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    Iğdır’da sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıslara operasyon

    Iğdır’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

    3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

    PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahısların ülke genelinde gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlerin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik Iğdır İl Jandarma Komutanlığı/TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan açık kaynak araştırması sonucu İ.T., B.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların sosyal medya siteleri üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

    YASAL İŞLEMLERE BAŞLANILDI

    Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların evinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucu 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör, 26 adet 7,65 mm fişek, 30 adet 9 mm fişek, 1 adet tablet, 4 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 3 adet hafıza kartı, 3 adet CD ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. ve B.Ç. isimli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlanıldı.

    Iğdır’da sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıslara operasyon #1

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