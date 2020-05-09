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    Iğdır'ın ovaları sarı çiçeklerle renklendi

    İlkbaharın gelişiyle birlikte çiçekler, Iğdır'ın ovalarını kapladı.
    • AA
    • 09.05.2020 - 13:25
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    Iğdır'ın ovaları sarı çiçeklerle renklendi

    Iğdır'ın ovalarında açan sarı çiçekler, görsel şölen sunuyor.

    İlkbaharın gelişiyle etkili olan yağmurların ardından Tuzluca ilçesindeki onlarca dönüm arazi sarı çiçeklerle kaplandı.

    Özellikle Iğdır-Erzurum kara yolu çevresinde açan çiçekler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü.

    IĞDIR'DA KARTPOSTALLIK MANZARALAR

    Çorak arazilerde, kırsalda ve tarım arazilerini adeta bir çarşaf gibi örten çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

    Iğdır'ın ovaları sarı çiçeklerle renklendi VİDEO

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