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    Iğdır'ın zirvelerini kar kapladı

    Iğdır'daki dağların zirvesi karla beyaza büründü. Ortaya çıkan görüntüler kartpostalları aratmadı.
    • 27.10.2022 - 04:33
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    Iğdır'ın zirvelerini kar kapladı

    Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı ile 3 bin 896 metre rakımlı Küçükağrı Dağı bölgesinde kar etkili oldu.

    Dağlar beyaza büründü

    Yağışın ardından bulutların dağılmasıyla beyaza bürünen dağlar görüntülendi.

    AA'nın haberine göre ayrıca, Ermenistan'da bulunan 4 bin 90 metre rakımlı Alagöz Dağı'nın dört yüksek noktası da karla kaplandı.

    Iğdır ın zirvelerini kar kapladı #1

    Iğdır ın zirvelerini kar kapladı #2

    Iğdır ın zirvelerini kar kapladı #3


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