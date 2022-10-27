Iğdır'ın zirvelerini kar kapladı

Iğdır'daki dağların zirvesi karla beyaza büründü. Ortaya çıkan görüntüler kartpostalları aratmadı.

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı ile 3 bin 896 metre rakımlı Küçükağrı Dağı bölgesinde kar etkili oldu.

Dağlar beyaza büründü

Yağışın ardından bulutların dağılmasıyla beyaza bürünen dağlar görüntülendi.

AA'nın haberine göre ayrıca, Ermenistan'da bulunan 4 bin 90 metre rakımlı Alagöz Dağı'nın dört yüksek noktası da karla kaplandı.



