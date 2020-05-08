İHH tarafından, 2020 Yetim Raporu yayınlandı

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın İslam İşbirliği Teşkilatı’na başvurusu sonucunda ilan edilen 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü vesilesi ile İHH İNSAMER tarafından “2020 Yetim Raporu” açıklandı.

Dünya üzerinde nice mahrumiyetler içerisinde savaşlar, doğal afetler, hastalık ve yoksulluk gibi nedenlerle milyonlarca çocuk yetim bulunuyor.

Bu çocuklarımızın yarısı her türlü ilgi ve alakadan yoksun bir şekilde, sığınacakları bir yuvaları olmaksızın sokaklarda yaşıyorlar. Velisiz, sahipsiz olan çocuklarımız ise maalesef organ mafyaları, fuhuş mafyaları, dilenci şebekeleri, savaş ağaları ve misyoner örgütlerin insafına terk edilmekteler.

UNICEF verilerine göre dünyada her gün 10 bine yakın çocuk öksüz ve/veya yetim kalmakta; yine uluslararası kabul gören rakamlara göre, öksüz ve yetim çocuk sayısı en az 140 milyon civarında. Küresel çatışmalarda yer alan çocuk asker sayısının beş yıl içinde yüzde 159 arttığı ve 2012’den bu yana 30’dan fazla ülkede en az 300 bin çocuğun aktif olarak savaştığı belirtilmekte. Yapılan çalışmalar, tek ebeveynli veya kimsesiz çocukların eğitim başarısının ebeveynleri yanında büyüyen çocuklara göre daha düşük olduğunu ortaya koymakta.

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ

Bu nedenle İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimlere dikkat çekmek amacıyla 2014 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı’na bir başvuruda bulundu ve her yıl Ramazan’ın 15’inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak kutlanmasını sağladı. Dünya Yetimler Günü, önceki yıllarda 15 farklı ülkeden 15 yetimin Türkiye’ye getirilmesiyle kutlanıyordu fakat bu yıl tüm dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle bu yapılamadı.

Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından “2020 Yetim Raporu” yayınlandı. İlgili raporda; Yetim ve Yetimlik, Sosyal Yetimlik, Dünyada Yetimler, Savaş Mağduru Yetimler, Engelli Yetimler, Uluslararası Evlat Edinme Programları, Kayıp Mülteci Çocuklar ile Çocuk ve Eğitim konuları işlendi.

100 BİN YETİME BAYRAMLIK HEDEFİ

İHH İnsani Yardım Vakfı, ayrıca sadece bu Ramazan Bayramı’nda 100 bin yetim çocuğa bayramlık sevinci tattırmak için çalışmalarını sürdürüyor.