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    Ihlara vadisi ve çevresi, kesin koruma alanı yapıldı

    Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ve çevresinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 07.04.2022 - 04:58
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    Ihlara vadisi ve çevresi, kesin koruma alanı yapıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

    Kararda korunacak bölge ile ilgili bilgiler yer aldı

    Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

    Ihlara vadisi ve çevresi, kesin koruma alanı yapıldı #1


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