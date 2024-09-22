İhya Kız Kur'an Kursu 4. İcazet Merasimi gerçekleşti İhya Vakfı Kız Kur'an Kursu bünyesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 47 öğrenci için 4. İcazet Töreni ve Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu’nun 25 öğrencisi için Hafızlığa Geçiş Amin Alayı merasimi düzenlendi.

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Haber Merkezi

İhya Vakfı Kız Kur'an Kursu’nda, 3 yıllık eğitim sonrasında hafızlık eğitimini tamamlayan 47 öğrenci için icazet töreni yapıldı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 4. İcazet Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İstanbul İl Müftüsü Arif Cevlek, İhya Vakfı Başkanı Abdullah Özcanlı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, İhya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Yıldırım, Reisü’l-Kurra Mustafa Demirkan Hoca ve öğrencilerin aileleri katıldı.

25 ÖĞRENCİYE KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

İcazet töreni öncesinde Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu’nun 25 öğrencisi için Hafızlığa Geçiş Amin Alayı merasimi yapıldı.

Programda, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler Aşr-ı Şerif okudu. Okunan Aşr-ı Şerif’in ardından 25 öğrenciye Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Programda ayrıca, İhya Vakfı bünyesinde 7 yıl önce başlatılan Hatice-i Kübra Nesli Arapça ve İslami İlimler Programı'nın 4. dönem mezunu olan 9 öğrencinin Arapça icazet merasimi gerçekleşti.

"BÜYÜK BİR BAHTİYARLIĞA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Programda konuşma yapan İhya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Bizler 19 yıl önce dinimize, aziz ümmetimizin evlatlarına hizmet için yola çıktık. Ve bunca yıl hizmetlerimizin merkezinde hep cami oldu. Tıpkı Rasulullah’ın Medine’sinde olduğu gibi. Bir taraftan hafızlık hizmetlerini yürüttük, diğer taraftan 'sadece hafızlıkla olmaz' deyip Kur’an‘ın ruhuna nüfuz edebilmek amacıyla Arapça ve İslami ilimler noktasında çocuklarımıza hizmet götürmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik.



Ve bugün hamd olsun, bu emeklerimizin bir semeresi olarak sizlerle birlikte çok büyük bir bahtiyarlığa şahitlik ediyoruz. Cennetin kokusunu aldığımız meclisimizin vatanımız, milletimiz, mazlum ümmetimiz ve bütün bir insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"ÖMRÜNÜZ KUR'AN'A HİZMETLE GEÇSİN"

Programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ise, “Gerçekten bugün çok güzel bir gün, bu güzelliği yaşamamıza vesile olan İhya Vakfı’nı yakinen tanıdım. Gittim faaliyetlerine katıldım. Allah, hafize kızlarımızın yollarını bahtlarını açık etsin. Her zaman güzel işler yapmayı onlara nasip etsin. Birkaç nasihatim olsun hanım kardeşlerim, birincisi ömrünüz Kur'an'a hizmetle geçsin. İkincisi kıymet bilen olun, anne babanızın kıymetini bilin, hafızlığın kıymetini bilin, zamanın kıymetini bilin” şeklinde konuştu.

Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu da yaptığı konuşmada, hafızlık icazeti alan öğrenciler için yazdığı ‘Hafız’ isimli şiiri okudu.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.