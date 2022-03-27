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    İkinci el oto pazarında kuru kalabalık sitemi

    Eskişehir’de her hafta pazar günü kurulan ikinci el oto pazarındaki yoğunluk, araç satıcılarının yüzünü güldürmedi.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 18:53
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    İkinci el oto pazarında kuru kalabalık sitemi

    Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Mahallesi'nde pazar günleri kurulan Eskişehir Açık Oto Pazarı, hava sıcaklıklarının da yüksek olmasının etkisiyle hareketlendi.

    Araç satmak veya satın almak için pazara gelen vatandaşlar, satış alanlarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk dron ile havadan kaydedildi.

    SATICILARIN YÜZÜ GÜLMEDİ

    Kalabalığa rağmen beklenen etkinin olmadığını belirten bazı satıcılar, oluşan yoğunluğu “kuru kalabalık” olarak nitelendirdi.

    İkinci el oto pazarında kuru kalabalık sitemi #1

    "PİYASA BÖYLE OLUNCA MECBUREN HERKES FİYATI BÖYLE YAZIYOR"

    Satılan arabasının yerine araba bulmakta zorlanacağını belirten satıcı Ahmet Gransit, "Biz kendi aracımızı satmaya geldik ancak fiyatlar uçuk. Kendi arabamızı vereceğiz ama gerekirse yerine araba koyamayacağız. Piyasa böyle olunca mecburen herkes fiyatı böyle yazıyor. Vatandaşımız da yapıyor bunu. Birisi arabasının fiyatını yüksek yazıyor. İster istemez sen de ona bakıp öyle yazıyorsun ve böyle gidiyor. Şu anda pazarda ciddi alıcı vardır ancak onu da bulmak mesele. Burada 3-4 haftadır pazara çıkan arkadaşlar var. Arabasını sürekli getiriyor ancak satamıyor yani. Bana soracak olursanız çoğu insan gezmeye gelmiş" dedi.

    İkinci el oto pazarında kuru kalabalık sitemi #2

    "KALABALIK AMA BİRAZ DA KURU GÜRÜLTÜ VAR SANKİ"

    Pazarın hareketli olduğunun ancak alıcı sayısının yeterli olmadığının altını çizen Feyzullah Kilit, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "Pazar hareketli. Ramazan da yaklaşıyor, biz de aracımızı satılığa çıkardık. Müşteri bekliyoruz. Bakan çok ama fiyatlar biraz yüksek gibi. Kalabalık ama biraz da kuru gürültü var sanki."

    İkinci el oto pazarında kuru kalabalık sitemi #3

    "YAKLAŞIK BİR BUÇUK İKİ AYDIR HER HAFTA GELİYORUM AMA ARABA BULAMIYORUM"

    Araçlarına piyasa fiyatlarının üzerinde fiyat isteyen satıcılara sitem eden eden alıcı Batuhan Kurnaz, "Araçlara bakıyorum düzgün bir araç yok. Düzgün araç olsa bile fiyatları çok uçuk. Herkes arabasına ederinden fazla fiyat istiyor. Çoğu kişi arabasını garajda saklıyor. Arabalar saklandığından dolayı fiyatlar yüksek zaten. Yaklaşık bir buçuk iki aydır her hafta geliyorum ve araba arıyorum ama bulamıyorum. Herkesin amacı aynı ucuza araba bulmak ama kimsenin bütçesine uygun araç yok. Gelenler eli boş dönüyor" ifadelerini kullandı.

    İkinci el oto pazarında kuru kalabalık sitemi #4

    İkinci el oto pazarında kuru kalabalık sitemi #5


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