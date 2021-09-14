Rize’nin İkizdere ilçesinde tartışmalara konu olan taş ocağı için bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi. İncelemenin sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Rize’nin İyidere ilçesi sahilinde yapımına başlanan lojistik merkez için bölgeye en yakın ilçe olan İkizdere’nin Gürdere ve Cevizlik köyü sınırları içerisindeki İşkencedere’ye taş ocağı yapılması planlandı.

Taş ocağı için bir grup vatandaşın mahkemeye başvurarak gerçekleştirdiği itirazlar üzerine bilirkişi incelmesi yapıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Yapılan bilirkişi incelemesi öncesinde jandarma tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bilirkişi heyeti şikayetçi vatandaşlar ile birlikte taş ocağı açılması planlanan alana girdi.

İnceleme ile ilgili bilirkişi heyetinin resmi değerlendirme raporunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

İkizdere'deki taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi ViDEO

“NE KADAR SOL VARSA, KOMÜNİST VARSA ALIP BURAYA GELİYORLAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'ye 10 gün önce yaptığı son ziyaretinde İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar çıkıyor, Ankara'dan geliyor, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız, bu yolları yapacağız, bu tünelleri yapıyoruz, yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun." görüşlerini dile getirmişti.

ULAŞTIRMA BAKANI’NIN TEPKİSİ: KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da İkizdere-Cevizlik Taşocağı ile ilgili yaptığı açıklamalarda yalan yanlış dedikodular yayıldığını ve bir algı operasyonu düzenlendiğini belirterek, “Dün 3’üncü köprüye, İstanbul Havalimanı’na, Şehir Hastaneleri’ne karşı çıkanlar, bugün Rize İkizdereli kardeşlerimizi yalanlarıyla kandırmaya çalışıyorlar. Rize-İkizdere’de oynanan oyun, sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.