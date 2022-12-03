İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor...

Kahraman Mehmetçik tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü mensupları yerle bir edilirken, öte yandan örgüt mensupları da ikna yoluyla teslim oluyor.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü mensubu bir kişinin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

"1 terörist daha ikna yoluyla teslim edildi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1995 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 117'ye yükseldi" denildi.