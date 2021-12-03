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    İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan bir teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
    • AA
    • 03.12.2021 - 18:40
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    İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 187'YE YÜKSELDİ

    Teslim olan örgüt mensubunun 2014'de terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 187'ye yükseldiği kaydedildi.

    İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu #1

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