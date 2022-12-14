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İlaçların fiyatlandırılmasında kullanılan euro değeri zamlandı

İlaçların fiyatlandırılmasında kullanılan euro değeri zamlandı

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere tüm ilaçlar yüzde 36,77 oranında zamlandı. Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira, diğer ürünlerde ise 19,39 lira oldu.