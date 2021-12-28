İletişim Başkanlığı'ndan ‘Arslantepe Höyüğü’ belgeseli

Türkiye'nin kültürel zenginliğine dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan bir belgesel ile Arslantepe Höyüğü, dünyaya tanıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, UNESCO tarafından bu yıl "Dünya Kültür Mirası Listesi"ne alınan, tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı 7 bin yıllık Malatya Arslantepe Höyüğü ile ilgili belgesel hazırladı.

Türkiye'nin kültürel zenginliğine dikkat çekmek amacıyla Türkçe ve İngilizce hazırlanan belgeselde, Anadolu'nun medeniyet tarihinde hafızalara kazınan önemli bir değerin gün yüzüne çıkarılması ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesine kadar yaşanan sürece yer veriliyor.

TARİHİ MİRAS DETAYLI ŞEKİLDE ANLATILIYOR

Geçmişi milattan önce 5 binli yıllara dayanan Malatya Arslantepe Höyüğü'nde şimdiye kadar yapılan kazılarda ortaya çıkarılan önemli eserler hakkında bilgilerin yer aldığı belgeselde, 7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı tarihi miras detaylı şekilde anlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Malatya Arslantepe Höyüğü belgeseli VİDEO

“ANADOLU’NUN EN ESKİ DEVLET SİSTEMİ BURADA”

Belgeselin kısa tanıtımında Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli’nin, “Arslantepe deyince ilk akla devlet geliyor. Anadolu’nun en eski devlet sistemi burada.” ifadeleri ile Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman’ın, “Bir yerin kalıcı listeye girmiş olması o şehrin aslında bir dünya şehri olduğu anlamına geliyor.” sözlerine de yer veriliyor.

Söz konusu çalışma, TRT Belgesel ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından kamuoyuna sunulacak.

“TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Anadolu coğrafyasının tarih boyunca pek çok medeniyet ve millete ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Kadim geçmişi ve birikimi ile Anadolu'nun “insanlığın kadim mirası” unvanını fazlasıyla hak ettiğinin altını çizen Altun, “Belgeselimiz ile Arslantepe Höyüğü'nü tüm dünyaya tanıtmayı, tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı ve Türkiye'nin kültür turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Altun, İletişim Başkanlığı olarak “İnsanlığın Kadim Coğrafyası Anadolu” teması kapsamındaki belgesel çalışmaları ile Anadolu'nun kültürel, sosyal ve tarihi birikimini, sahip olduğu medeniyet değerlerini ulusal ve uluslararası alanda etkin bir şekilde tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.