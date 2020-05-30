Çeşme'nin ünlü plajında koronavirüs nedeniyle 6 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu.

Türkiye, kademeli normalleşmeye geçerken, plajlar da turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü plaj Ilıca'da koronavirüs nedeniyle çalışmalar sürüyor.

Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bin 200 metre uzunluğuna sahip plajda sosyal mesafe için düzenleme yapan ekipler, sahile çaktıkları kazıklarla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturuyor.

PLAJDA SOSYAL MESAFE LOCALARI

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, koronavirüs nedeniyle birçok alanda talep ve tercihlerin değiştiğini belirtti.

Ilıca Plajı'nı her yıl binlerce turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Oran, "Bu sene koronavirüs kapsamında sosyal mesafeyi koruyacağımız sosyal mesafe locaları oluşturduk. Bir yanı 3 metre, diğer yanı 2 metreden oluşan bu locaların arasında ise 1,5 metre mesafe bulunuyor. Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. 1 Haziran'daki açılışa tamamlanmış olur." dedi.

Ilıca Plajı'nda sosyal mesafe locası VİDEO

KURALLARA UYMAYANLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK

Plajın bu yıl mavi bayrağın yanında "engelsiz plaj" anlamına gelen kırmızı bayrağı da aldığını belirten Oran, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da plaj zabıtamız var. Bu arkadaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etmeyenlere gerekli uyarıları yapacak. Uymayanlar hakkında da işlem yapacaklar." diye konuştu.