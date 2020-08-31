İmamoğlu ve Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın korona verileri doğru değil

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan koronavürüs verilerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti tarafından düzenlenen ve sosyal medya üzerinden yayınlanan bir panele katıldı.

İki belediye başkanı da panelde yöneltilen soruları yanıtladı.

Kornavirüs gündemine ilişkin sorular yönetilen ikili, Sağlık Bakanlığı verilerinin doğru olmadığını ve açıklanan verilerin Türkiye Tabipler Birliği verileriyle ve kendi ellerine ulaşan sayılarla uyuşmadığını söyledi.

"İSTANBUL EŞİTTİR TÜRKİYE"

Türkiye'deki sayı kadar, İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölenler olduğunu, bu sayıları açıklaması halinde kıyaet kopacağını söyleyen İmamoğlu "Bizde bu sayılar var. Bir dönem kamuya açıktı, e-devlet üzerinden görülebiliyordu. Bunlar kısıtlandı. Ama insanlar istatistikleri okuyabiliyorlar. Yani bir önceki sene ile bu sene arasındaki farkı okuyabiliyorlar. Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye. Peki üstü ne olacak. Türkiye rakamları neredeyse Ankara'dakiler kadar, açıklanmıyor. Aynı şey İstanbul için geçerli. Şimdi yeniden tartışma açmış olacağız. Bizim derdimiz tartışma açmak değil ki. Bizim derdimiz şeffaflık. Ben görüyorum. Bu rakamları bunu bir kısım siyasilere verdik. Bunu konuşan siyasiler neredeyse hain ilan edildi. Ölüm raporunu paylaşmak işin vahametini tedbir boyutunu arttırır. O bakımdan söylüyorum, ne yazık ki şu anda İstanbul eşittir Türkiye." ifadelerini kullandı.

"ANKARA'DA 563 KİŞİ ÖLDÜ"

Mansur Yavaş'da, pandemi sürecinde yapmak istedikleri çalışmaların engellendiğini belirterek "Ankara'da toplam 563 kişi öldü. Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulsun. Adana, İstanbul, İzmir, Ankara belediye başkanlarından bir günlük rakamları istesinler. Sonra açıklanan rakamlara baksınlar. Rakamları az açıklamanın kime ne faydası var. Bence tam tersi olmalı. 30 vefat varsa 100 demeli. Yoksa vatandaşlarımız ne düğünden, ne sünnetten vazgeçer. Biraz ikna ile biraz korkutarak, biraz zorlamayla bu tedbirlere ağırlık vermek zorundayız yoksa gerçekten altından kalkamayacağız." dedi.