İmamoğlu’nun tartıştığı pazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tartıştığı pazarcı esnafı Mehmet Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinden dolayı çok teşekkür ederek "Gerçekten bizim arkamızda duruyor. Sadece benim değil. Herkesin arkasında duruyor. Cumhurbaşkanımızı seviyorum” dedi.

İHA

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitti...

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyların 49.52'sini alarak hem güven tazeledi hem de ilk turu birinci bitirdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 44.88 oy alarak yarışı geride takip etti.

Seçim gecesi büyük hüsran yaşayan ve yalan oranlar açıklayarak milleti kandırmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ikinci turda 'cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali' için İstanbul'da sokağa indi.

Kendisini eleştiren esnafa 'Terbiyesiz, ahlaksız' dedi

Bayrampaşa Perşembe Pazarı'nı ziyaret eden İmamoğlu'na bir esnaf terör örgütü PKK ve HDP eleştirisinde bulundu.

Bunun üzerine esnafa bağırarak parmak sallayan İmamoğlu, esnafı hedef göstererek, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksızın birisin." diyerek hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmamoğlu'na tepki gösterdi

İstanbul Esenler'de halkla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu'nun bu davranışına tepki gösterdi.

Erdoğan "Bir tane pazarcıyla kavga ediyor. Ya pazarcıyla kavga edilir mi? Her şey bitirdin şimdi pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra! Sonra da zabıtalarla karakola getiriyor. E ne oldu onlar da bıraktı. Böyle bir idarecilik olmaz! böyle bir belediye başkanlığı olmaz!" dedi.

Pazar esnafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Konu ile ilgili açıklama yapan pazar esnafı Mehmet Özdemir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğinden ötürü teşekkür etti.

"Ona 'PKK ile bir olanları biz pazarda istemiyoruz' dedim”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki olayı anlatan pazar esnafı Mehmet Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Ben pazarcıyım. Ogün pazardaydım. Kendisi geldi. Ben ‘PKK buraya giremez. PKK’lılar dışarı, dışarı’ diye bağırdım. ‘PKK ile bir olanları biz pazarda istemiyoruz’ dedim. Kendisi yanıma gelerek ‘Sen PKK’lısın’ dedi. Ben ‘PKK’lı değilim, savunmuyorum’ dedim. Bana ‘Sen hainsin’ dedi. ‘Ben hain falan değilim’ dedim. Sonra ‘Sen pazarcı olamazsın’ dedi. Ben de 60 yıllık esnaf olduğumu, pazarcı olduğumu söyledim. Israrla ‘Sen PKK’lısın’ dedi. Ben her zaman için şehitlerin, gazilerin arkasında durduğumu söyledim.



‘Ben Anadolu çocuğuyum. Çankırılıyım ve istemiyorum sizi’ dedim. Yanındakilere benden şikayetçi olduğunu söyledi. Kendisine ‘Ben de senden şikayetçiyim. Ömer Halisdemir çok fazla mermi yedi. Sizin hiç vicdanınız sızlamıyor mu ?’ dedim. Emniyet tedbiri ile mecburen karakola gittim.

“Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum sadece benim değil herkesin arkasında duruyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Esenler’deki mitingi sırasında söylediği sözler ile ilgili konuşan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: