İMECE ile terör örgütüne ağır darbe

Türkiye, yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE ile uzaydaki yerini sağlamlaştırmaya hazırlanırken, uyduyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda askeri alanda son yılların en büyük çıkışını yakalayan Türkiye, bu mücadelede ilk olarak dışa bağımlılığa son verdi.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA ve İHA'lar Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarda zafer getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TSK'nın ihtayaç duyacağı tüm materyalller için seri üretime geçildi...

Yerli ve milli uydu İMECE'nin son montajı yapıldı ViDEO

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UZAY UYDUSU

Türkiye son olarak, ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunu gelecek yıl uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

Türkiye bu kapsamda, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının da çok rahat şekilde, kimseye muhtaç olmadan karşılanmasının gururunu ve rahatlığını yaşıyacak..

Ocak 2017 tarihinde başlatılan İMECE Projesi ile, Türkiye’nin askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı çözünürlüklü İMECE Yer Gözlem Uydusu'nun geliştirilmesi amaçlandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İNLERİ DEŞİFRE EDİLECEK

Azami ölçüde yerli ve milli imkanlar kullanılarak geliştirilen metre altı kameranın uydu platformunda kullanılması ile birlikte Türkiye’nin sivil ve askeri yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu. Uydu ile birlikte terör örgütlerinin inlerine de ağır darbe vurulacak. 1 metrelik mesafeden istenilen görüntü sağlanılacak.

Yerli ve milli uydu İMECE'nin son montajı yapıldı FOTO GALERİ

"TSK'YA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Gerek yazılım gerekse donanım konusunda önemli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları da büyük ölçüde yerli ve milli olarak karşılanmaktadır. Yerlilik ve millilik oranının yüzde 70'lere varması bizler için büyük bir gurur ve övünç kaynağıdır. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların meyvelerinin Silahlı Kuvvetlerimizin vazifesini yapmasına çok büyük katkılar sağlayacağını da belirtmek istiyorum.

Bu konudaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde çok değişik alanlarda, çok değişik şekillerde, çok değişik boyutlarda devam edeceğini, bu sayede ülkemizin, milletimizin güvenliği, savunması bakımından Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının da çok rahat şekilde, kimseye muhtaç olmadan karşılanmasının gururunu ve rahatlığını yaşayacağız."