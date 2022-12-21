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    İnegöl’de kartpostallık görüntüler

    Soğuk havanın etkisini iyice göstermesiyle birlikte İnegöl’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Çamla kaplı ormanların beyaz örtüye bürünmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
    • 21.12.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 10:01
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    İnegöl’de kartpostallık görüntüler

    2023'e kısa bir süre kala havalar iyiden iyiye soğudu.

    Öyle ki, bazı yerler aralıksız yağışın etkisinde...

    Ormanlar, beyaz gelinliği giydi

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Boğazova bölgesi de aynı durumda.

    Boğazova'nın yükseklerine kar yağdı, ortaya inanılmaz görüntüler çıktı.

    Çamla kaplı ormanlar, yağışla birlikte adeta gelinlik giydi.

    Tablo gibi…

    Boğazova’nın bu hali, tablo havası verdi.

    Muhteşem kar manzarası drone ile havadan görüntülendi.

    İnegöl’de kartpostallık görüntüler VİDEO

    İnegöl’de kartpostallık görüntüler #1

    İnegöl’de kartpostallık görüntüler #2

    İnegöl’de kartpostallık görüntüler #3

    İnegöl’de kartpostallık görüntüler #4


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