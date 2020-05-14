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- İnegöl’de maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı
İnegöl’de maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı
- İHA
- 14.05.2020 - 02:59
Koronavirüsle mücadelede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sıklıkla vurgu yaptığı maske ve kalabalık ortamlardan uzak durun çağrısının İnegöl’de ihlal edildiği görüldü.
MASKE YOK, SOSYAL MESAFE YOK
İftar sonrası çok sayıda insan sokağa döküldü. Dışarıya çıkan vatandaşların birçoğunun maskesiz ve 1,5 metre mesafesine uymayarak gezmesi dikkat çekti. Ana caddelerde yetkililer önlemlerini artarken ara sokaklarda ise denetimlerin yetersiz kaldığı gözlendi.
TOPLU İFTARLAR, VAKA SAYILARINI ARTIRDI
Birçok mahallede vatandaşların, toplu şekilde saatlerce bir araya gelerek sohbet ettiği görüldü.
İnegöl’de gündüz yaşanan manzaraların benzerleri gece de yaşanıyor.
Birçok yerde toplu iftarlar nedeniyle vaka sayıların arttığı öğrenildi. İlçede en sıkıntılı mahallerin başında Huzur, Akhisar, Alanyurt, Mesudiye, Sinanbey, Burhaniye mahalleleri geliyor.
"GEREKEN DENETİMLER YAPILSIN" ÇAĞRISI
Vatandaşlar, yetkililerin gereken denetimleri yapmaları çağrısında bulunurken herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.