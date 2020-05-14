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İnegöl’de maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı

İnegöl’de maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dışarıya çıkan çok sayıda vatandaşın maskesiz ve kalabalık bir şekilde gezmesi dikkat çekti.