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    İnegöl’de maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı

    İnegöl’de maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde dışarıya çıkan çok sayıda vatandaşın maskesiz ve kalabalık bir şekilde gezmesi dikkat çekti.
    • İHA
    • 14.05.2020 - 02:59
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    İnegöl’de maske ve sosyal mesafe kuralları yok sayıldı

    Koronavirüsle mücadelede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sıklıkla vurgu yaptığı maske ve kalabalık ortamlardan uzak durun çağrısının İnegöl’de ihlal edildiği görüldü.

    MASKE YOK, SOSYAL MESAFE YOK

    İftar sonrası çok sayıda insan sokağa döküldü. Dışarıya çıkan vatandaşların birçoğunun maskesiz ve 1,5 metre mesafesine uymayarak gezmesi dikkat çekti. Ana caddelerde yetkililer önlemlerini artarken ara sokaklarda ise denetimlerin yetersiz kaldığı gözlendi.

    TOPLU İFTARLAR, VAKA SAYILARINI ARTIRDI

    Birçok mahallede vatandaşların, toplu şekilde saatlerce bir araya gelerek sohbet ettiği görüldü.

    İnegöl’de gündüz yaşanan manzaraların benzerleri gece de yaşanıyor.

    Birçok yerde toplu iftarlar nedeniyle vaka sayıların arttığı öğrenildi. İlçede en sıkıntılı mahallerin başında Huzur, Akhisar, Alanyurt, Mesudiye, Sinanbey, Burhaniye mahalleleri geliyor.

    "GEREKEN DENETİMLER YAPILSIN" ÇAĞRISI

    Vatandaşlar, yetkililerin gereken denetimleri yapmaları çağrısında bulunurken herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

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