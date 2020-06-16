İnegöl’de vaka sayısı artınca cezalar yeniden başladı

Normalleşme süreci sonrası vaka sayısında artış yaşandığını dile getiren İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, “Gerekirse en sıkı tedbirleri alacağız.” dedi.

Bursa’nın İnegöl'de son günlerde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacıyla ilçe protokolü, önlemleri artırdı.

İlçede artan koronavirüs vakaları sebebiyle, dün bir araya gelen İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşları uyardı.

POLİS KURALLARA UYMAYAN 40 KİŞİYE ACIMADI

Bu kararlardan sonra denetimlerini artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şimdiye kadar maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 40 kişiye, 392’şer TL’den toplamda 15 bin 680 TL ceza kesti.

“ESKİ NORMALİMİZ YOK”

Toplantının ardından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Eski normalimiz yok. Her şeyi artık hayatımızda yeni normale göre ayarlamamız lazım. Dolayısıyla vatandaşımızın özellikle maske kullanımı konusunda zafiyetlerinin önüne geçmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

“DENETİMLER DAHA DA SIKLAŞACAK”

İlçede artan pozitif vakalar sebebiyle tedbirlerin artacağını belirten İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, “Almış olduğumuz tedbirleri daha da sıkılaştıracağız. Çünkü mesafe, maske ve hijyen konusunda hemşerilerimizin bir kısmının gerekli duyarlılığı göstermediğini görüyoruz. Daha önce yapılan denetimleri daha da sıklaştıracağız. Kahveleri, restoranları, diğer iş yerlerinin hepsi hafta da 1-2 gün denetlenecek.” ifadelerini kullandı.

“VAKALAR BİTTİ DERKEN YİNE ARTTI”

Özellikle hafta sonundan sonra vakalarda artış olduğunu söyleyen Kaymakam Görücü, “Biz tam vaka bitti derken yine arttı. Hemşerilerimiz normalleşmeyi, eski düzeni sandı. Yeni bir yaşam tarzını hepimizin benimsemesi lazım. Hemşerilerimiz şunu unutmasın ki, ‘bana bir şey olmaz’ demek doğru bir yaklaşım değildir.” şeklinde konuştu.