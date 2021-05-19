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    İnegöl'de 10 dakikada 5 fabrikayı kundakladı

    Bursa'da bir şahıs aynı bölgedeki 5 fabrikayı 10 dakika içerisinde kundakladı.
    • DHA
    • 19.05.2021 - 04:03
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 04:57
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    İnegöl'de 10 dakikada 5 fabrikayı kundakladı

    Bursa, İnegöl Mobilya Sanayi'nde 10 dakika içerisinde 5 farklı fabrikada yangın çıktı.

    Kundaklama anı saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi.

    YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ

    Gece yarısı İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi’nde Avarlar Sokak üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasının önünde bulunan kerestelerin yandığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken aynı dakikalarda 4 farklı noktada daha kereste yangını çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Yangın, itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.

    İnegöl'de 10 dakikada 5 fabrikayı kundakladı VİDEO

    İnegöl de 10 dakikada 5 fabrikayı kundakladı #1

    MOBİLYA FABRİKALARINDA HASAR MEYDANA GELDİ

    Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu alevler çevrede bulunan çok sayıdaki mobilya fabrikalarına sıçramadan kontrol atlına alınırken, yanan fabrikalarda maddi hasar meydana geldi.

    İnegöl de 10 dakikada 5 fabrikayı kundakladı #2

    23 GÜVELİK KAMERASI İNCELENDİ, 30 DAKİKALIK KOVALAMACAYLA YAKALANDI

    Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yangınların kundaklama sonucu çıkartılmış olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. 23 farklı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler bir kişinin fabrikaların önünde bulunan keresteleri ateşe vererek olay yerinden kaçtığını tespit etti.

    Yapılan araştırmalar sonrası şüphelinin Onur A. olduğunu saptayan polis, harekete geçti. Şüphelinin kaçış güzergahını belirleyerek çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran polis ekipleri  yolda yürüyen bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli koşarak kaçmaya başladı.

    Kaçan kişiyi takip eden polis, bölgeye takviye ekip istedi. Şüpheli, fabrikaların bahçesine girerek izini kaybettirmeye çalışırken, takviye gelen ekiplerle bölge abluka altına alındı. Yaklaşık 30 dakika sonra yangınları çıkarttığı belirlenen Onur A. saklandığı kereste yığınlarının arasında yakalandı. Gözaltına alınan Onur A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İnegöl de 10 dakikada 5 fabrikayı kundakladı #3

    KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Yangınlarla ilgili izlenen kamera kayıtlarında bir kişinin bölgede topladığı kağıt ve lastikler yardımıyla keresteleri ateşe verdiği ardından da olay yerinden kaçtığı görülüyor.

    Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

    İnegöl de 10 dakikada 5 fabrikayı kundakladı #4

    İnegöl de 10 dakikada 5 fabrikayı kundakladı #5

    İnegöl de 10 dakikada 5 fabrikayı kundakladı #6

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