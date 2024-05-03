Son zamanlarda daha çok ekonomik ve sosyal özgürlüklerinin olmayışını bahane eden Türk vatandaşları, "daha iyi ve konforlu" bir yaşamı yurt dışında arıyor.
Ancak büyük umutlarla başlayan bu yolculuk, çoğu için hüsranla sonuçlanıyor.
"Türkiye bir doktor vs. kaybetti, Almanya temizlikçi vs. kazandı" kabilinden paylaşılan videolar, yaşanan tecrübeler sonrasında farklılaşmaya başladı.
2 yıl İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen genç bir kızın anlattıkları dikkat çekici..
"İngiltere güvenli değil, döndüğüme şükrettim"
Londra'da 2 yıl boyunca yaşadıktan sonra dönüş yaptığını söyleyen genç, şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:
Telefonunu aç göster diyen dayılar gibi görünmek istemiyorum ama, 2 yıl İngiltere’de yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndüğüme şükrettim. Başka Avrupa ülkelerini de gezdim. O kadar sıkıcı ki, o kadar yapacak hiçbir şey yok.. Ve bence çok da güvenli değil. İnsanlar birbirlerine karşı da güven duymuyor. Türkiye'de yaşamaktan çok gurur duyuyorum. "Yok ben bırakacağım gideceğim" diyen insanları anlamıyorum. Avrupa'yı bu kadar övmenin güzellemenin anlamı ne.. 2 yıl Londra'da yaşadım ve buraya döndüğüme şükrettim
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