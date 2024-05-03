İngiltere'de 2 yıl yaşayıp Türkiye'ye dönen genç: Döndüğüme şükrettim Londra'da 2 yıl yaşadıktan sonra izlenimlerini aktaran Türk genci, "Türkiye'ye döndüğüme şükrettim" dedi.

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ensonhaber.com

Son zamanlarda daha çok ekonomik ve sosyal özgürlüklerinin olmayışını bahane eden Türk vatandaşları, "daha iyi ve konforlu" bir yaşamı yurt dışında arıyor.

Ancak büyük umutlarla başlayan bu yolculuk, çoğu için hüsranla sonuçlanıyor.

"Türkiye bir doktor vs. kaybetti, Almanya temizlikçi vs. kazandı" kabilinden paylaşılan videolar, yaşanan tecrübeler sonrasında farklılaşmaya başladı.

2 yıl İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen genç bir kızın anlattıkları dikkat çekici..

"İngiltere güvenli değil, döndüğüme şükrettim"

Londra'da 2 yıl boyunca yaşadıktan sonra dönüş yaptığını söyleyen genç, şu dikkat çeken ifadeleri kullandı: