İngiltere’deki otobüs durakları bu yüzden ters duruyor

Farklı ülkelerin kültür ve alışkanlıkları bazen şaşırtıcı detaylar sunabiliyor.

İngiltere’ye gidenlerin fark etmiş olabileceği ilginç bir detay ise bazı otobüs duraklarının yola bakmaması. Yani duraklar, yol yerine arka tarafa doğru konumlandırılmış durumda.

İlk bakışta “Otobüs gelince nasıl fark ediyoruz?” sorusu akla gelebilir.

Özellikle İngiltere’ye yeni gidenler için bu durum alışılmışın dışında olsa da, bu tasarımın geçerli bazı sebepleri bulunuyor.

BİRKAÇ SEBEBİ VAR…

Durakların konumlandırılması, kaldırım genişliği, yer altı altyapısı, ağaçlar ve yoğun yaya trafiği gibi pek çok faktöre bağlı olarak belirleniyor.

Kaldırıma ters konumlanan duraklarda, otobüsün rahatça yanaşabilmesi için direk öne yerleştiriliyor. Sık yağış alan İngiltere’de duraklar ayrıca barınak görevi görüyor; yolcular yağmurdan korunurken, araçlar da yayalara su sıçratmıyor.

TEHLİKESİ VAR MI?

Ancak her şey tamamen sorunsuz değil. Ulusal Görme Engelliler Enstitüsü, ters durakların önüne dokunsal şeritler eklenmesi gerektiğini savunuyor. Özellikle durakların önünden geçen bisiklet yolları, görme engelli bireyler için tehlike oluşturabiliyor.

Bisiklet sürücülerinin durakta bekleyen veya otobüse yönelen kişileri fark edememesi, kazalara yol açabilecek bir risk olarak gösteriliyor.