Niksar'da inşaat kazısı sırasında Roma Dönemine ait 2 lahit mezara rastlandı.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden inşaat alanından tarihi mezar çıktı.

Tarihi bulgulara rastlanan bölge, polis ekipleri tarafından şeritle kapatılarak incelemeye alındı. Kazı çalışması sırasında bir kısmı zarar gören bölgede çalışmalar durduruldu. Tokat Müze Müdürlüğü görevlileri bir kısmı kazı sırasında hasara uğrayan mezarda inceleme yaptı.

ROMA DÖNEMİNE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit mezarların birisinin boş, diğerinin içerisinde ise iki kişiye ait insan iskeletleri bulundu.

Tokat'ta inşaat kazısında lahit bulundu - VİDEO



LAHİTİ DUYAN DEFİNECİLERE BASKIN

Tarihi lahitin bulunduğu bölgede gece vakti kaçak kazı yapılacağı bilgisi alan polis, inşaat alanına baskın yaptı.

Define aradıkları iddia edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındıkları polis merkezinde ifadeleri alındı.

















