İnşaat sektörüne 'yenilenebilir enerji' şartı geliyor

2023'ten itibaren bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük yapılar için, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerjiden sağlama şartı istenecek.

Son yıllarda artan enerji maliyetleri dünyayı yenilenebilir enerjiden daha fazla yararlanmaya yöneltti.

İklim değişikliğinin de etkilerini azaltma amacıyla atılan adımlar Türkiye'de de hız kazandı.

Önümüzdeki yıllarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bu konudaki yeni projeleri hayata geçirilecek.

PROJELERİ MURAT KURUM DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hafta sonu Antalya'da düzenlenen "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temalı istişare toplantısının sonuç bildirgesinde "İklim dostu yeşil binaların yapımına öncelik verilmesi ve bu kapsamda teşviklerin artırılması"na ilişkin madde doğrultusunda yapılacakları duyurdu.

Bu kapsamda yapılacak en önemli düzenlemelerden birini, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde gerçekleştirilecek değişiklik oluşturuyor.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bilgide, önümüzdeki günlerde yayımlanması planlanan yönetmelik değişikliği ile "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş aşamalı olarak yapılacak.

İNŞAAT ALANI 5 BİN METREKAREDEN BÜYÜK OLAN BİNALARA YENİLENEBİLİR ENERJİ ŞARTI

Buna göre 1 Ocak 2023'ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az "B" olacak şekilde inşa edilecek. Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

PENCERELERİN ISI YALITIM DEĞERLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

Bu yapıların halen "C" olan asgari enerji performansının "B"ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış olması gerekecek. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek.

Bu sayede binaların, ısıl konfor şartları bozulmadan ortalama yüzde 25 daha az enerji tüketmeleri sağlanacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANMAYAN BİNAYA RUHSAT YOK

Yapılan düzenleme gereği, 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

Yapıların 2023'ten sonra bu şartlara uygun inşa edilmesiyle Türkiye'nin enerji ithalatı faturasında yıllık 5 milyar TL düşüş sağlanması, 2025'ten itibaren ise yıllık düşüşün 7,5 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

Yayımlanacak yönetmelik değişikliği ile uygulamanın 1 Ocak 2025'ten itibaren 2 bin metrekare üzeri tüm binalara yaygınlaştırılması ve kullanılan enerjinin en az yüzde 10'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlaması zorunluluğu da getirilmesi planlanıyor.