Bir inşaat firmasındaki hayati eksikleri bildirmesine rağmen işvereni tarafından gözardı edilen, Çalışma Bakanlığı'na bildirdiği için de kovulan iş güvenliği uzmanı, Yargıtay tarafından haklı bulundu.

Bir inşaat firmasında çalışan iş güvenlik uzmanı, yaşanılan aksaklıkları rapor etti. Ancak işyeri sahipleriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Bunun üzerine hazırladığı raporları, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı'na bildirdi. Bunu duyan işveren ise uzmanı işten attı.

İş mahkemesine gitti, şirket iddiaları reddetti

Sözleşmesi feshedilen uzman, iş mahkemesinin yolunu tuttu ve tazminat alacağının tahsilini istedi. Ancak şirket iddiaları reddetti. Davacının B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığını, işinin gereğini yapmadığı için iş sözleşmesinin feshedildiğini savundu.

İnşaattaki eksikleri bakanlığa bildirdiği için kovulan güvenlik uzmanını Yargıtay haklı buldu - VİDEO

Uzman, kararı Yargıtay'a götürdü

CNN Türk'te yer alan habere göre; mahkeme, yasal düzenleme gereği işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmetti ve davanın kabulüne karar verdi. Ancak şirket kararı istinaf etti. Ve bölge adliye mahkemesi davanın reddine hükmetti. Davacı uzman kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi.

Yargıtay, uzmanı haklı buldu

Yargıtay kararında uzmanın 4 ayrı tarihte eksikler tespit ettiği, buna ilişkin tutanakların bazılarında davalı işverenlerin de imzasının bulunduğuna dikkat çekildi. Hayati tehlike oluşturan 7 eksiğin teftiş sırasında giderildiğinin inceleme raporunda yer aldığı kaydedildi. Ve işverenin iş güvenlik uzmanına tazminat ödemesine karar verildi.