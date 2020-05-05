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Konya'da köpek dövüşü düzenleyenlere operasyon

Konya'da köpek dövüşü düzenleyenlere operasyon

Bir internet istesi üzerinden köpek dövüşü ve bahis organize eden 10 kişiye, 47 bin 760 lira ceza uygulandı.