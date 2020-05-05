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- Konya'da köpek dövüşü düzenleyenlere operasyon
Konya'da köpek dövüşü düzenleyenlere operasyon
Bir internet istesi üzerinden köpek dövüşü ve bahis organize eden 10 kişiye, 47 bin 760 lira ceza uygulandı.
- AA
- 05.05.2020 - 15:24
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, kentte "trkangal.com" adlı internet istesi üzerinden köpek dövüşü organize edilerek bahis oynanmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
10 KİŞİYE 47 BİN LİRA CEZA
Ekipler, jandarma ile yürüttükleri ortak çalışma sonucunda, internet sitesi üzerinden köpek dövüşü yaptıran, aralarında site yöneticilerinin de bulunduğu 10 şahsa, toplam 47 bin 760 lira idari para cezası uyguladı.
Konya'da köpek dövüşü düzenleyenlere operasyon
3 KİŞİYE GÖZALTI
Gözaltına alınan internet sitesi yöneticileri A.Ç., V.O. ve M.A.'nın, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.