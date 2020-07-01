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    Interpol tarafından aranan 4 DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı

    DEAŞ üyesi Rusya vatandaşı 4 kadın, Interpol tarafından aranırken Kilis'te yakalandı.
    • AA
    • 01.07.2020 - 12:09
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    Interpol tarafından aranan 4 DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı #1

    Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu belirlenen 4 kadına Türkiye'de operasyon düzenlendi.

    İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rusya vatandaşı olan 4 teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaştı.

    SINIRDA YAKALANDILAR

    Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmada jandarma, hudut birliği askerleriyle birlikte Arpakesmez köyü Suriye sınır hattında önlem alarak, şüphelileri Türkiye'ye gireceği sırada yakaladı.

    INTERPOL PEŞLERİNDEYDİ

    Yakalandıklarında yanlarında 8 de çocuk bulunan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, Rusya vatandaşları A.H. K, L.A.K, L.G.N. ve A.H.K. olduğu ve Interpol tarafından arandığı tespit edildi.

    Interpol tarafından aranan 4 DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı #2

    İFADELERİ ALINACAK

    Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü

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