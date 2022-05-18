Irak'ın kuzeyi Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik, hain teröristlerle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Her geçen gün bir başarı duyurulurken, bu kez Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

"2 PKK'lı SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu."