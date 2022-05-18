Irak'ın kuzeyi Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 18.05.2022 - 19:44
- Güncelleme : 18.05.2022 - 19:53
Kahraman Mehmetçik, hain teröristlerle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.
Her geçen gün bir başarı duyurulurken, bu kez Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
"2 PKK'lı SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu."