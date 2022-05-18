Petrol
109.36
-2.30%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
474.573
-1.73%
BTXN Coin
14.57
7.13%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Irak'ın kuzeyi Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 18.05.2022 - 19:44
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 19:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ın kuzeyi Gara'da 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik, hain teröristlerle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

    Her geçen gün bir başarı duyurulurken, bu kez Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı, SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

    Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

    "2 PKK'lı SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu."

    Irak ın kuzeyi Gara da 2 PKK lı etkisiz hale getirildi #1

    Irak ın kuzeyi Gara da 2 PKK lı etkisiz hale getirildi #2

     


    İlginizi Çekebilir

    Karşıya geçen yayaya otomobil çarptı
    3. Sayfa

    Karşıya geçen yayaya otomobil çarptı

    Mine Tugay sere serpe yere uzanıp poz verdi, mini elbisesiyle görenlerin aklını aldı! 'Tanrı kadını yarattı'
    Medya

    Mine Tugay sere serpe yere uzanıp poz verdi, mini elbisesiyle görenlerin aklını aldı! 'Tanrı kadını yarattı'

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir