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    Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 23.11.2020 - 18:26
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    Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.

    4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

    Irak ın kuzeyinde 4 PKK lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi #1

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