Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.

4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.