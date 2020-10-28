Irak'ın kuzeyinde silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde teröristlere yönelik yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT VE SİLAHLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 2 Zagros keskin nişancı tüfeği, 14 el yapımı patlayıcı, 3 el bombası, 3 mayın, 19 Alpha fire düzenek, 300 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 78 adet 40 milimetre B/A mühimmatı, 2 roket mühimmatı, 20 Zagros mühimmatı, 80 adet 12,7 milimetre fişek, 400 Doçka fişeği, 6 RPG-7 mühimmat ve sevk fişeği, 48 elektrikli fünye, gece görüş dürbünü, jeneratör, oksijen tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.





























