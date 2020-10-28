Irak'ın kuzeyinde silah ve mühimmat ele geçirildi
- DHA
- 28.10.2020 - 15:13
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde teröristlere yönelik yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT VE SİLAHLAR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 2 Zagros keskin nişancı tüfeği, 14 el yapımı patlayıcı, 3 el bombası, 3 mayın, 19 Alpha fire düzenek, 300 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 78 adet 40 milimetre B/A mühimmatı, 2 roket mühimmatı, 20 Zagros mühimmatı, 80 adet 12,7 milimetre fişek, 400 Doçka fişeği, 6 RPG-7 mühimmat ve sevk fişeği, 48 elektrikli fünye, gece görüş dürbünü, jeneratör, oksijen tüpü ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.