Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat yakaladı.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı resmi açıklamada, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

"KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.” ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın ele geçirdiği mühimmata ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Irak'ta PKK'nın mühimmatı ele geçirildi - VİDEO



ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT

Ele geçirilenlere ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, son yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 2 adet AT-4 güdümlü tanksavar füzesi, 1 adet Doçka silahı, 1 adet 120 mm havan, 1 adet 82 mm havan, 8 adet 120 mm havan mühimmatı, 36 adet 82 mm havan mühimmatı, 5 adet 60 mm havan mühimmatı, 11 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 34 adet el bombası, 2 bin adet uçaksavar mühimmatı, 440 adet Biksi otomatik tüfek mühimmatı, 240 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet antipersonel mayın, 3 adet 82 mm havan mühimmatı ile tuzaklanmış EYP düzeneği, 40 adet el bombası fünyesi, 5 adet uzaktan kumanda düzeneği, 1 adet akü, 300 metre elektrik kablosu ve 3 adet termal şemsiye ele geçirildiği bildirildi.