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    İran'daki internet sıkıntısı, Van'daki otelcileri vurdu

    İranlı turistlerin akın ettiği Van'da, yaz aylarında yüzde 100'e ulaşan otellerdeki doluluk oranı kasımda yüzde 30'a düştü. Düşüşün nedeni olarak İran’da internetin kısıtlanması gösterildi.
    • 15.11.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:44
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    İran'daki internet sıkıntısı, Van'daki otelcileri vurdu

    İranlı turistlerin alışveriş yapmak ve eğlenmek için geldiği Van'da, bu yıl turizm sezonu verimli geçti.

    Yaz ayları ile birlikte kentteki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

    Kısıtlı internet otelleri vurdu

    Ancak ekim ayında İran'da başlayan olaylar nedeniyle kısıtlanan internet, otel sahiplerini vurdu.

    DHA'nın haberine göre yüzde 100'e ulaşan otellerdeki doluluk oranı, kasım ayında yüzde 30'a düştü.

    “İran'daki acenteler, turistlere satış yapamıyor”

    İranlı turistlerin genellikle turlarla kente geldiğini belirten VANOTED Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, “Bu yaz dönemini mükemmel bir şekilde geçirdik. Otellerimizin hepsi dolu bir şekilde geçirmiş oldu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Son zamanlarda İran'da yaşanan karmaşadan dolayı internet kısıtlaması var. Kısıtlama nedeniyle İran'daki acenteler, turistlere satış yapamıyor. Bu nedenle Van'daki turist oranımız çok büyük oranda düştü. Otellerimizin bazılarının doluluk oranı yüzde 30'a kadar düşmüş durumda. Şu an konaklamada sıkıntı yok. Rahat bir şekilde turistler gelip, konaklayabilir. Fakat İranlı turistlerimiz çok büyük miktarda azalmış durumda. Doluluk oranı yüzde 30 civarında diyebiliriz.” dedi.

    İran daki internet sıkıntısı, Van daki otelcileri vurdu #1

    “Olayların durmasını bekliyoruz”

    İran'daki internet sıkıntısını giderilmesini beklediklerini anlatan Yüksel, “Olayların dinmesini ve herkesin günlük hayatına devam etmesini istiyoruz. Bu şekilde olursa; kış ayları olmasına rağmen yine otellerin doluluk oranını yüzde 100'e ulaştıracaktır. Sadece turizmciler değil, Van'daki esnafımız para kazanacaktır, satış yapacaktır. Çünkü son zamanlarda Vanlı esnafının hepsi ticaretlerini İranlı turiste göre şekillendirmiş durumda. Önümüzde çeşitli ucuzluk günleri ile festivalleri var. İranlılar, her yıl kasım ayında bu indirimli günleri kaçırmayıp, kente geliyor. Bizim de tek beklentimiz; İran'daki olayların durup, hayatın normale dönmesidir.” diye konuştu.

    İran daki internet sıkıntısı, Van daki otelcileri vurdu #2

    İran daki internet sıkıntısı, Van daki otelcileri vurdu #3


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