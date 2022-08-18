İran'ın Demavend Dağı'nda Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtılar

Türk dağcılar, sınırları zorlayarak Asya'nın en yüksek noktası olan 5 bin 610 metre yüksekliğindeki Demavend Dağı'na tırmandı.

Bursa'da, Sınır Tanımayan Dağcılar Spor Kulübü üyeleri 6 arkadaş ve Ethem Kuruçay, geçtiğimiz günlerde İran'a gitti.

Burada, 5 bin 610 metre yüksekliğindeki Asya'nın en yüksek dağı olan İran'daki Demavend'e tırmandılar.

Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtılar



Öte yandan dünyanın en yüksek ikinci volkanı konumundaki zirveye yakın noktalarda kükürt gazı çıktığı için yarı aktif kabul edilen Demavend'e ulaşan dağcılar, o anları ölümsüzleştirdiler.

DHA'nın aktarımına göre; yanlarında taşıdıkları Türk bayrağı ve Atatürk posterini zirvede açtılar.

"Zirveye ulaştığımızda tüm yorgunluğumuzu unuttuk"

Zorlu geçen tırmanışlarını başarıyla tamamladıklarını söyleyen Ethem Kuruçay, "Yolculuk ve tırmanışımız 11 gün sürdü. Zirveye ulaştığımızda tüm yorgunluğumuzu unuttuk. Önümüzdeki günlerde farklı ülkelerde bulunan dağlara da tırmanış yapmayı hedefliyoruz" dedi.



















