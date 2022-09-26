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    İranlı turistler Van Gölü'ne rağbet göstermeye devam ediyor

    Tatil günlerini bölgede değerlendiren turistler, tarihi yerleri gezerken ulaşımdan konfeksiyona birçok ihtiyaçlarını da kentte karşılıyor.
    • 26.09.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:43
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    İranlı turistler Van Gölü'ne rağbet göstermeye devam ediyor

    Yaz boyunca tatillerini Van'da geçiren İranlı turistlerin sonbaharda da tercihleri değişmedi.

    Çevre iller ve yerel halkın yanı sıra İran ile en uzun kara sınırına sahip olan Van'a İranlı turistler de rağbet gösteriyor.

    Esnafın işi artıyor

    Kentte son zamanların en hareketli sezonu yaşanırken turistler, konaklamadan yemeğe birçok sektörde esnafın işini artırıyor.

    Özellikle Van Gölü’nün sahillerine akın eden turistler, bölgenin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

    Tatil günlerinde Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan turistler, alışverişlerini de yaparak kentten ayrılıyor.

    İranlı turistler Van Gölü'ne rağbet göstermeye devam ediyor VİDEO

    İranlı turistler Van Gölü ne rağbet göstermeye devam ediyor #1

    Kente tur düzenleniyor

    İHA'nın aktarımına göre; tur düzenleyerek şehre gelen turistler, buradaki tarihi yerlerde gezerek her anlarını ölümsüzleştiriyor.

    İranlı turistler Van Gölü ne rağbet göstermeye devam ediyor #2

    "Vanlılar tarafından hürmet görüyoruz"

    25 kişilik kafileyle Van Gölü’nde geziler düzenlediklerini ve tekneyle gezdiklerini ifade eden İranlı tur rehberi Mina Amiri, “Bizimle gelen kafilemiz Van’da Akdamar Adası ve kedi evini de görüyor. Ayda iki kez Van’a tur düzenliyoruz. Her turda 25 kişilik kafile bize eşlik ediyor. Van’ı çok seviyorum. Van çok güzeldir. Vanlılar tarafından hürmet görüyoruz. 4 günlük programımızda istedim ki bu güzellikleri ve Akdamar Adası'nı görsünler.” dedi.

    İranlı turistler Van Gölü ne rağbet göstermeye devam ediyor #3

    İranlı turistler Van Gölü ne rağbet göstermeye devam ediyor #4


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